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14 июля 2025 в 10:21

Допрос готовившей теракт в Крыму пособницы СБУ попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФСБ распространила видео допроса в Крыму 24-летней россиянки, которая должна была взорвать автомобиль офицера Минобороны перед Днем Победы. На опубликованных РИА Новости кадрах девушка рассказывает, что входило в план. Уточняется, что завербованная СБУ россиянка также является гражданкой Украины.

По плану девушка должна была поехать в Бахчисарай, забрать пакет с комплектующими от устройства, переодеться, поехать в Качу, там заселиться и собрать взрывное устройство. После этого пособница СБУ должна была дождаться вечера, установить бомбу и пойти обратно в номер. Далее по плану ей следовало дождаться утра, пойти пить кофе рядом с автомобилем, увидеть, что объект (офицер) сел в машину, активировать взрывное устройство и пойти домой. Для связи с кураторами девушка выбрала себе позывной Хатико.

В ФСБ также установили личности сотрудников Службы безопасности Украины, завербовавших и подготовивших террористку. В отношении россиянки возбуждены уголовные дела по статьям о теракте и государственной измене.

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