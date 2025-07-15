Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что подписал закон о множественном гражданстве. Данная норма упрощает получение украинского паспорта гражданами других стран, в частности наемниками ВСУ, а также позволяет лишить гражданства тех, кто находится в России.

Безотлагательно подписал <…> закон о множественном гражданстве <…>. Поручил чиновникам безотлагательно проработать и принять все подзаконные акты для реализации этих законов. Можем уже начать определение первых государств-партнеров, с которыми будет внедрено множественное гражданство, — написал Зеленский.

Ранее он подписал распоряжение, по которому действие Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин для Украины приостанавливается. Зеленский отметил, что благодаря шагам по использованию тех или иных видов оружия, в частности, противопехотных мин, Украина якобы сможет достичь «по меньшей мере паритета в силах и средствах» с Россией.

Прежде начальник департамента международного военного сотрудничества в Министерстве обороны Белоруссии Валерий Ревенко заявил, что решение Украины отказаться от участия в Оттавской конвенции может создать серьезные трудности в будущем. Он отметил, что из-за этого международная безопасность будет ослаблена.