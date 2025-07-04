Панда Катюша в Московском зоопарке: последние новости 4 июля, фото и видео

Панда Катюша встречает пятницу и готовится к выходным. Какие еще последние новости о животном известны сегодня, 4 июля?

Как Катюша проводит время после обеда

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в авторском Telegram-канале видео, на котором запечатлена отдыхающая после полуденного обеда Катюша. В кадре панда будто прихорашивается, а за кадром слышны комплименты кипера.

«После полуденного обеда наша Красотень Ненаглядная приводит себя в порядок перед „тихим часом“, а заодно выслушивает целый поток комплиментов о своей божественной красоте и неземном обаянии! Я даже стала ей завидовать! Мне тоже каждый день говорят комплименты, но у Катюши их намного больше! Наша залюбленная красотка!» — подписала ролик Акулова.

Комментаторы отметили, что Катюша чувствует, как ее любят работники и посетители зоопарка.

«Какая Катерина выпендрежница! В хорошем смысле этого слова! Чувствует она, как сильно ее любят киперы и посетители»;

«Она чувствует, как ее любят, и ей это приятно. Счастливый ребенок!»;

«Красуется! Ну а как ее не любить? Эти ушки, глазки, лапки! В нашей Катерине прекрасно все!» — написали они.

Как Катюша проводит пятницу

Светлана Акулова также опубликовала несколько фотографий, на которых Катюша проводит пятницу, отдыхая в вольере на брусьях.

«Пятничная тучка», — иронично подписала кадры директор столичного зоопарка.

Пользователи Сети в комментариях пожелали Катюше хороших выходных и пообещали навестить ее.

«Катерина, отличных тебе выходных! Мы к тебе в гости придем в субботу!»;

«Катюша, желаю хороших выходных! Мы тебя навестим, кстати»;

«Какая милая черно-белая тучка! Озорная такая!» — написали фолловеры.

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