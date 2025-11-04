В Госдуме объяснили, как получить социальные выплаты от государства Депутат Чаплин: социальные выплаты можно оформить через портал «Госуслуги»

Россияне могут оформить социальные выплаты через портал «Госуслуги», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что пособия предоставляются различным категориям граждан, включая семьи с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и безработных.

Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. С 2023 года в России действует единое пособие для беременных женщин и семей с детьми, которое объединило несколько ранее существовавших мер поддержки. Для получения социальных выплат необходимо соответствовать установленным критериям и предоставить соответствующие документы. Большинство выплат можно оформить через портал государственных услуг, многофункциональные центры или непосредственно в отделениях Социального фонда России. Важно своевременно подать заявление и предоставить все необходимые документы, — рассказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что граждане с инвалидностью имеют право на ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности и набора получаемых социальных услуг. Также для них предусмотрены компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и специальные условия обеспечения жильем, добавил он.

Пенсионеры могут рассчитывать на социальную доплату к пенсии, если ее размер ниже прожиточного минимума. Доплата устанавливается автоматически, когда общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума. Для безработных граждан предусмотрено пособие по безработице, а для студентов из малообеспеченных семей — социальная стипендия. Размер пособия по безработице зависит от предыдущего заработка и причины увольнения. Социальная стипендия назначается студентам, которые предоставили справку из органов социальной защиты, — объяснил Чаплин.

Особое внимание депутат уделил программе социального контракта. Он пояснил, что в рамках социального контракта можно получить средства для профессионального обучения, открытия собственного дела или решения других проблем, препятствующих преодолению трудной жизненной ситуации.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. По его словам, повышение затронет также минимальную зарплату.