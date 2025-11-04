Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:36

В Госдуме объяснили, как получить социальные выплаты от государства

Депутат Чаплин: социальные выплаты можно оформить через портал «Госуслуги»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россияне могут оформить социальные выплаты через портал «Госуслуги», заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. Он отметил, что пособия предоставляются различным категориям граждан, включая семьи с детьми, людей с инвалидностью, пенсионеров и безработных.

Особое внимание уделяется поддержке семей с детьми. С 2023 года в России действует единое пособие для беременных женщин и семей с детьми, которое объединило несколько ранее существовавших мер поддержки. Для получения социальных выплат необходимо соответствовать установленным критериям и предоставить соответствующие документы. Большинство выплат можно оформить через портал государственных услуг, многофункциональные центры или непосредственно в отделениях Социального фонда России. Важно своевременно подать заявление и предоставить все необходимые документы, — рассказал депутат.

Парламентарий подчеркнул, что граждане с инвалидностью имеют право на ежемесячную денежную выплату, размер которой зависит от группы инвалидности и набора получаемых социальных услуг. Также для них предусмотрены компенсации расходов на жилищно-коммунальные услуги и специальные условия обеспечения жильем, добавил он.

Пенсионеры могут рассчитывать на социальную доплату к пенсии, если ее размер ниже прожиточного минимума. Доплата устанавливается автоматически, когда общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигает величины прожиточного минимума. Для безработных граждан предусмотрено пособие по безработице, а для студентов из малообеспеченных семей — социальная стипендия. Размер пособия по безработице зависит от предыдущего заработка и причины увольнения. Социальная стипендия назначается студентам, которые предоставили справку из органов социальной защиты, — объяснил Чаплин.

Особое внимание депутат уделил программе социального контракта. Он пояснил, что в рамках социального контракта можно получить средства для профессионального обучения, открытия собственного дела или решения других проблем, препятствующих преодолению трудной жизненной ситуации.

Ранее член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров заявил, что повышение прожиточного минимума на 6,8% с 2026 года повлечет рост пособий для семей с детьми, доплат пенсионерам и других социальных выплат. По его словам, повышение затронет также минимальную зарплату.

