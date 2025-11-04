Трупы тюленей заполонили пляжи Каспийского моря

На берегу Каспийского моря нашли тела 112 тюленей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента экологии Мангистауской области Казахстана. Мертвых животных обнаружили во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района — от населенного пункта Асан до мыса Баутино. Специалисты выясняют причины и обстоятельства смерти тюленей.

В ходе обследования обнаружены туши 112 каспийских тюленей. На месте произведен отбор проб морской воды, — сказано в сообщении.

