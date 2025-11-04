Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:49

Трупы тюленей заполонили пляжи Каспийского моря

На берегу Каспийского моря нашли трупы 112 тюленей

Фото: Dirk Funhoff/imageBROKER.com/Global Look Press

На берегу Каспийского моря нашли тела 112 тюленей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента экологии Мангистауской области Казахстана. Мертвых животных обнаружили во время мониторинга береговой линии Тупкараганского района — от населенного пункта Асан до мыса Баутино. Специалисты выясняют причины и обстоятельства смерти тюленей.

В ходе обследования обнаружены туши 112 каспийских тюленей. На месте произведен отбор проб морской воды, — сказано в сообщении.

Ранее в Санкт-Петербурге жители дома на проспекте Ударников заявили, что соседка отравила около двадцати бездомных котов, живших в подвале. По их словам, за животными ухаживали две пенсионерки, которые регулярно приносили им еду и следили за чистотой. Конфликт начался после ремонта, когда 53-летняя Виктория В. стала жаловаться, что пожилые женщины «разводят грязь».

В Красногорске до этого неизвестные отравили десятки домашних собак, рассыпая белый порошок в общественных местах. По словам владельцев, некоторые животные погибли, а другие получили тяжелые отравления. Ветеринары выяснили, что использовалось вещество изониазид — препарат, применяемый для лечения туберкулеза у людей. У собак он вызывает поражение нервной системы, что приводит к их гибели.

