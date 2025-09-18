Как у бабушки: картофельное пюре с молоком и сливочным маслом

Отберите крупные клубни картофеля с высоким содержанием крахмала. Тщательно очистите их и нарежьте на равные четвертинки, тогда они сварятся одновременно. Отварите в подсоленной жидкости до полной готовности, когда кусочки легко протыкаются ножом. Удалите жидкость и немного подсушите на слабом огне пару минут, это испарит влагу. Разомните толкушкой до однородности. Нагрейте молоко почти до кипения, но не кипятите его. Постепенно вливайте горячее молоко в размятый картофель, активно помешивая. Добавляйте мягкое сливочное масло кусочками, продолжая интенсивно вымешивать массу до полного растворения масла и образования пышной, бархатистой текстуры. Подавайте пюре немедленно, пока оно не потеряло свою воздушность и тепло.

