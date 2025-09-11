Празднование Дня города в Москве
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
11 сентября 2025 в 06:35

Выживает в песке и глине. Сажаю под зиму и забываю! Чудо-многолетник

Фото: Gabriele Hanke/imageBROKER.com/Global Look Press

Гелениум — это настоящий огненный фейерверк в саду, который вспыхивает яркими красками в конце лета и не боится ни морозов, ни непогоды! Этот многолетник поражает своей жизнестойкостью и способностью цвести даже в самых спартанских условиях.

Я сею его семена прямо под зиму, когда земля уже схвачена первыми заморозками. Просто рассыпаю по поверхности, слегка припорашиваю землей и забываю до весны. Зимняя стратификация творит чудеса — весной появляются дружные всходы, уже закаленные и готовые к любым испытаниям.

Гелениум абсолютно неприхотлив: он зимует без укрытия даже в сибирские морозы, растет на любой почве, кроме заболоченной, и стойко переносит засуху. С каждым годом его кусты становятся пышнее, а цветение — обильнее, превращая сад в море золотых, медных и пурпурных оттенков. Посадите его однажды — и он десятилетиями будет встречать осень фейерверком красок, не требуя ничего взамен!

Ранее сообщалось о многолетнике, который стоит посеять под зиму. Уже в апреле ваш сад озарится нежными белыми, розовыми, сиреневыми или алыми вспышками — в зависимости от выбранного сорта.

Читайте также
Посадите осенью и спите спокойно: переживет ледяные ветра и морозы –35 °C — чудо-многолетник
Общество
Посадите осенью и спите спокойно: переживет ледяные ветра и морозы –35 °C — чудо-многолетник
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Общество
Лечо из болгарского перца за час — получается невероятно вкусно
Разноцветные шапки до июля! Просто бросьте семена под зиму — и забудьте
Общество
Разноцветные шапки до июля! Просто бросьте семена под зиму — и забудьте
Бросила семена под снег — в июне сад фиолетовым ковром! Красота без хлопот
Общество
Бросила семена под снег — в июне сад фиолетовым ковром! Красота без хлопот
Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
Общество
Цветок для ленивых: посеял в сентябре — летом любуешься на кружевные шарики
дачники
садоводы
цветы
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-губернатор Курской области признался во взяточничестве на 30 млн рублей
В ЕС объяснили, почему отклонили просьбу Трампа о пошлинах для КНР и Индии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 11 сентября: инфографика
На Западе раскрыли, как единственный авианосец РФ может обогатить страну
США признались, что хотят заменить Россию на энергорынке Европы
В России модернизировали правила автобусных перевозок
Назван продукт, который поможет в борьбе с депрессией
Украина захотела рекордные $60 млрд помощи Запада в 2026 году
Аниме оказалось под угрозой запрета в России
Украина выпустила по России почти 20 беспилотников за ночь
Франция назвала число граждан, участвовавших в протестах
Кадыров объяснил, почему командиром «Ахмата» стал именно Алаудинов
СБУ объявила в розыск знаменитого российского хоккеиста
Чемпионка России раскрыла, как недопуск влияет на результаты
Целеустремленный мошенник пытался дозвониться до жертвы почти 18 тысяч раз
Альпинист ответил, что в итоге могло стать причиной смерти Наговициной
В Венгрии открыли месторождение нефти, дающее тысячу баррелей в сутки
Интим с экс-партнером во сне: расшифровка для него и для нее
Почти 60 человек получили ранения при взрыве газовой цистерны
Биолог рассказала, чем могут быть опасны хинкали и пельмени
Дальше
Самое популярное
Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея
Общество

Бросила семена в сентябре — весной получила кружевное чудо! Многолетник-фея

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской
США

В США раскрыли, как Путин ответил на B-2 Трампа в небе над Аляской

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.