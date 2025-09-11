Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 12:41

ФБР объявило награду в $10 млн за одного хакера с Украины

ФБР намерено заплатить $10 млн за сведения о местонахождении хакера Тимощука

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ФБР заплатит $10 млн (851,7 млн рублей) за сведения о местонахождении украинского хакера Владимира Тимощука, сообщила Нацполиция Украины. Группировка 26-летнего мужчины годами заражала вирусами-вымогателями сети ведущих компаний мира.

Ущерб от деятельности хакера и его команды нанесла предприятиям ущерб на миллиарды долларов. Несколько киберпреступников уже арестованы на Украине. Одного из лидеров организации объявили в международный розыск. Хакеры действовали с 2018 года по 2021-й, используя вирусы Nefilim, LockerGoga и MegaCortex против сотен компьютерных сетей американских компаний.

Госдеп США также назначил денежную награду за сведения о хакере и его сообщниках. Данные должны позволить задержать Тимощука в любой стране. Также награда положена за данные о его подельниках.

Ранее хакеры из KillNet взломали локальную сеть канцелярии ВС Франции и выяснили, что союзники Украины в Европе разработала план ее оккупации. Они также получили схему размещения контингента «коалиции желающих» в стране.

