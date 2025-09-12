Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 17:50

Экономист назвал причину внезапного укрепления рубля

Экономист Коган: рубль укрепился благодаря сильному торговому балансу

Рубль укрепился благодаря сильному торговому балансу и налоговой поддержке, заявил телеканалу 360.ru экономист Евгений Коган. Он добавил, что эффект от снижения ключевой ставки проявится позже.

Решение по ставке — это сигнал на будущее, и его эффект может проявиться позже. Я бы рекомендовал воздержаться от резких движений и спекулятивных сделок, — отметил Коган.

Ранее экономист Спартак Соболев заявил, что курс доллара может вырасти до 85 рублей уже этой осенью. По его словам, рубль с начала сентября продолжает медленно сдавать позиции по отношению к иностранным валютам из-за факторов замедления роста экономики и ожидания снижения ключевой ставки Банком России.

Международный финансовый советник Мария Ермилова ранее заявила, что на фоне снижения ключевой ставки Центробанком возможна плавная девальвация рубля, но не обвал. По ее словам, у Банка России достаточно инструментов для регулирования курса национальной валюты.

