Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:55

Названа страна, которую первой посетила новая глава МИД Великобритании

Новая глава МИД Великобритании Купер посетила Киев

Иветт Купер Иветт Купер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press

Новый министр иностранных дел Иветт Купер посетила столицу Украины, это стало ее первой международной поездкой, передает местное издание «Обозреватель». Отмечается, что глава МИД вступила в должность на прошлой неделе.

Помимо министра, Киев посетили и британский принц Гарри и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Журналисты уточнили, что в украинскую столицу с визитом также прибыли делегации из Франции, Германии и Италии.

В рамках поездки Купер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и премьер-министром Юлией Свириденко. Министр иностранных дел также незадолго до визита объявила о выделении Киеву 142 миллионов фунтов стерлингов (16,5 млрд рублей).

Отмечается, что назначение Купер было не единственной перестановкой в правительстве Великобритании. Главой МВД стала Шабана Махмуд, которая ранее была министром юстиции. Кадровые перестановки затронули и Дэвида Лэмми — он перешел с должности министра иностранных дел на должность министра юстиции, а также стал заместителем премьер-министра.

Украина
Великобритания
МИД
Киев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
На Украине узнали, куда дели своих детей самые провоенные чиновники
Запашный перечислил недружественные страны на Форуме объединенных культур
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.