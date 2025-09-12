Названа страна, которую первой посетила новая глава МИД Великобритании

Новый министр иностранных дел Иветт Купер посетила столицу Украины, это стало ее первой международной поездкой, передает местное издание «Обозреватель». Отмечается, что глава МИД вступила в должность на прошлой неделе.

Помимо министра, Киев посетили и британский принц Гарри и глава МИД Польши Радослав Сикорский. Журналисты уточнили, что в украинскую столицу с визитом также прибыли делегации из Франции, Германии и Италии.

В рамках поездки Купер встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и премьер-министром Юлией Свириденко. Министр иностранных дел также незадолго до визита объявила о выделении Киеву 142 миллионов фунтов стерлингов (16,5 млрд рублей).

Отмечается, что назначение Купер было не единственной перестановкой в правительстве Великобритании. Главой МВД стала Шабана Махмуд, которая ранее была министром юстиции. Кадровые перестановки затронули и Дэвида Лэмми — он перешел с должности министра иностранных дел на должность министра юстиции, а также стал заместителем премьер-министра.