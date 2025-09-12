Празднование Дня города в Москве
12 сентября 2025 в 18:02

Стало известно, будет ли прокуратура обжаловать меру пресечения Тарасовой

Прокуратура не собирается обжаловать меру пресечения актрисе Аглае Тарасовой

Аглая Тарасова Аглая Тарасова Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Прокуратура не станет обжаловать меру пресечения в виде запрета определенных действий, назначенную актрисе Аглае Тарасовой по делу о контрабанде наркотиков, пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленного источника. Собеседник отметил, что решение суда вступило в силу.

Прокуратура не обжаловала меру пресечения. Решение суда вступило в силу, — рассказал источник.

Ранее Тарасовой избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий по делу о контрабанде наркотиков. Домодедовский суд постановил, что до 3 ноября артистке нельзя пользоваться связью и покидать дом в определенные часы. При это следствие настаивало на домашнем аресте.

До этого продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что некоторые режиссеры могут отказаться от сотрудничества с Тарасовой после скандала с наркотиками. Он отметил, что подобные истории могут вызвать у зрителей негатив. В итоге они перестанут смотреть картины с ее участием. По мнению эксперта, это грозит низкими кассовыми сборами и ударом по всей съемочной группе.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

