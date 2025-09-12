Москва призвала Хельсинки прекратить огульные обвинения в диверсиях на Балтике Посол РФ Кузнецов указал Финляндии на бездоказательные обвинения против России

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил в МИД Финляндии о бездоказательных обвинениях Москвы, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба дипмиссии. Среди огульных обвинений дипломаты отметили заявления о якобы имевших место диверсиях на объектах подводной инфраструктуры на Балтике.

Финским партнерам было указано на пагубность ставшей уже обыденной практики огульного обвинения России в причастности к различного рода «враждебным акциям», «гибридному влиянию» и «диверсиям» в Европе, в том числе на критически важных объектах подводной инфраструктуры на Балтике, – говорится в сообщении.

Российская сторона подчеркнула, что подобные инсинуации не получают подтверждения. Но бездоказательные обвинения ни разу не сопровождались публичными опровержениями или извинениями, отметили в дипмиссии.

Ранее политолог и военный эксперт Олег Глазунов заявил, что вступившая в НАТО Финляндия представляет реальную угрозу для России. По его словам, страна может быть использована как плацдарм для удара по РФ, учитывая интересы НАТО в текущем конфликте на Украине.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что Финляндия превращается в рассадник фашизма. По его словам, безответственная политика финских властей может привести к конфликту с Россией. Депутат добавил, что жалеет финский народ, который оказался в сложном положении.