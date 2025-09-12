Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 18:02

Москва призвала Хельсинки прекратить огульные обвинения в диверсиях на Балтике

Посол РФ Кузнецов указал Финляндии на бездоказательные обвинения против России

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил в МИД Финляндии о бездоказательных обвинениях Москвы, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба дипмиссии. Среди огульных обвинений дипломаты отметили заявления о якобы имевших место диверсиях на объектах подводной инфраструктуры на Балтике.

Финским партнерам было указано на пагубность ставшей уже обыденной практики огульного обвинения России в причастности к различного рода «враждебным акциям», «гибридному влиянию» и «диверсиям» в Европе, в том числе на критически важных объектах подводной инфраструктуры на Балтике, – говорится в сообщении.

Российская сторона подчеркнула, что подобные инсинуации не получают подтверждения. Но бездоказательные обвинения ни разу не сопровождались публичными опровержениями или извинениями, отметили в дипмиссии.

Ранее политолог и военный эксперт Олег Глазунов заявил, что вступившая в НАТО Финляндия представляет реальную угрозу для России. По его словам, страна может быть использована как плацдарм для удара по РФ, учитывая интересы НАТО в текущем конфликте на Украине.

До этого председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что Финляндия превращается в рассадник фашизма. По его словам, безответственная политика финских властей может привести к конфликту с Россией. Депутат добавил, что жалеет финский народ, который оказался в сложном положении.

Финляндия
Россия
послы
обвинения
Балтика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
В Госдуме подняли на смех идею США признать Россию спонсором терроризма
На Украине узнали, куда дели своих детей самые провоенные чиновники
Запашный перечислил недружественные страны на Форуме объединенных культур
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.