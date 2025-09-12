Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 сентября 2025 в 17:59

В Госдуме оценили отказ школы принять мальчика, читающего Пушкина

Депутат Селезнев раскритиковал отказ школы принять мальчика, читающего Пушкина

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Ситуация с отказом в зачислении в подмосковную школу русского мальчика из Казахстана, свободно декламирующего поэта Александра Пушкина, выходит за рамки здравого смысла, заявил депутат фракции ЛДПР Валерий Селезнев в комментарии «Газете.Ru». Партия, по словам парламентария, требует дифференцированного подхода к тестовым процедурам для соотечественников.

Это свидетельствует о бюрократическом абсурде: система, созданная для фильтрации иностранцев, не в состоянии распознать соотечественника, носителя языка и культуры, — подчеркнул он.

Семилетний ребенок, переехавший с родителями в Россию по программе переселения соотечественников, не был принят в школу в Мытищах из-за недостаточного количества баллов на тестировании по русскому языку. При этом, мальчик свободно читает наизусть произведения Пушкина.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в программу по содействию добровольному переселению соотечественников, живущим за рубежом. Теперь участникам из Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатриантам, желающим вступить в программу на общих основаниях, не потребуется подтверждать владение русским языком.

ЛДПР
школы
дети
Казахстан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мамиашвили назвал «скотским» отношение к российским борцам в Хорватии
Трамп рассказал, легко ли ему далось введение пошлин против Индии
Суд ввел процедуру банкротства в отношении имущества немецкого автоконцерна
Канатная дорога убила несколько человек на Эльбрусе: что известно, жертвы
Политолог рассказал, за что Макрона могут посадить в тюрьму
В США оценили возможности российского боевого ледокола «Иван Папанин»
В ЦБ раскрыли, сколько в России проблемных кредитов
НАТО начинает ответную операцию после инцидента с дронами в Польше
В Польше возбудили уголовное дело после инцидента с дронами
Школьников опоили газировкой и привели к педофилу: юный сутенер на свободе
Ахматовцы заставили поплатиться оскорбившего спецназ бойца СВО
Аптечный бизнес принес Юлии Высоцкой сотни миллиардов рублей
Путин и моськи. Президент России стал кумиром на Западе: подробности
Набиуллина высказалась о росте тарифов ЖКХ
Юрист объяснил, как правильно платить налог на доходы по вкладам
«Учила вести дебаты»: Пугачева «помогла» Горбачеву развалить СССР?
В МИД высказались о сносе надгробий с могил советских солдат в Эстонии
Путин выступит на Форуме объединенных культур в Петербурге
Монолит или металлокаркас: что выбрать для коммерческого объекта?
«Извините за подробности»: популярный блогер жестко отравился в московском ресторане
Дальше
Самое популярное
Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно
Общество

Готовим маринованные огурцы со сладким перцем: просто, вкусно, полезно

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября
Россия

Удар по заводу и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 11 сентября

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник
Общество

Бросила семена под снег — в июне сад в кремовых шариках! Чудо-многолетник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.