В Госдуме оценили отказ школы принять мальчика, читающего Пушкина

Ситуация с отказом в зачислении в подмосковную школу русского мальчика из Казахстана, свободно декламирующего поэта Александра Пушкина, выходит за рамки здравого смысла, заявил депутат фракции ЛДПР Валерий Селезнев в комментарии «Газете.Ru». Партия, по словам парламентария, требует дифференцированного подхода к тестовым процедурам для соотечественников.

Это свидетельствует о бюрократическом абсурде: система, созданная для фильтрации иностранцев, не в состоянии распознать соотечественника, носителя языка и культуры, — подчеркнул он.

Семилетний ребенок, переехавший с родителями в Россию по программе переселения соотечественников, не был принят в школу в Мытищах из-за недостаточного количества баллов на тестировании по русскому языку. При этом, мальчик свободно читает наизусть произведения Пушкина.

Ранее президент России Владимир Путин внес изменения в программу по содействию добровольному переселению соотечественников, живущим за рубежом. Теперь участникам из Белоруссии, Казахстана, Молдавии или Украины, а также репатриантам, желающим вступить в программу на общих основаниях, не потребуется подтверждать владение русским языком.