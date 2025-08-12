Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:45

«Барышня на 30 лет младше»: Кушанашвили обратился к Диброву из-за развода

Кушанашвили: Дибровы разводятся из-за разницы в возрасте и мировоззрении

Дмитрий Дибров с Полиной Дибровой Дмитрий Дибров с Полиной Дибровой Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет брака из-за мировоззрения и разницы в возрасте, заявил в своем Telegram-канале журналист Отар Кушанашвили. По его мнению, супруга устала от телеведущего, так как Дибров часто все описывает и много рассуждает.

Вот жалко Диброва, с одной стороны. А с другой — барышня на 30 лет младше него, ну чего ты ждал? Разные галактики! Вот эта его манера живописно рассуждать обо всем на белом свете <...>. Наверное, он ее достал, — отметил журналист.

До этого сообщалось, что процесс развода Диброва и его супруги Полины уже начался. Как объяснил адвокат Александр Добровинский, 11 августа состоится первая встреча сторон. По данным журналистов, телеведущий планирует судиться за виллу на Рублевке стоимостью более 700 млн рублей, сбережения на банковских счетах и за опеку над детьми.

Ранее стало известно, что жена предполагаемого любовника Дибровой Елена Товстик обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон. По словам адвоката, она будет представлять ее интересы в суде, чтобы «дать отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.

Полина Диброва
Дмитрий Дибров
Отар Кушанашвили
разводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жена украинского футболиста захотела «навсегда стереть россиян» с планеты
Россиянам рассказал, как проходит менингококк у взрослых
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.