«Барышня на 30 лет младше»: Кушанашвили обратился к Диброву из-за развода Кушанашвили: Дибровы разводятся из-за разницы в возрасте и мировоззрении

Дмитрий и Полина Дибровы разводятся после 16 лет брака из-за мировоззрения и разницы в возрасте, заявил в своем Telegram-канале журналист Отар Кушанашвили. По его мнению, супруга устала от телеведущего, так как Дибров часто все описывает и много рассуждает.

Вот жалко Диброва, с одной стороны. А с другой — барышня на 30 лет младше него, ну чего ты ждал? Разные галактики! Вот эта его манера живописно рассуждать обо всем на белом свете <...>. Наверное, он ее достал, — отметил журналист.

До этого сообщалось, что процесс развода Диброва и его супруги Полины уже начался. Как объяснил адвокат Александр Добровинский, 11 августа состоится первая встреча сторон. По данным журналистов, телеведущий планирует судиться за виллу на Рублевке стоимостью более 700 млн рублей, сбережения на банковских счетах и за опеку над детьми.

Ранее стало известно, что жена предполагаемого любовника Дибровой Елена Товстик обратилась за юридической помощью к Екатерине Гордон. По словам адвоката, она будет представлять ее интересы в суде, чтобы «дать отпор» супругу женщины, оказавшемуся в центре семейного скандала.