В Госдуме предложили резко поднять налоги на сигареты и алкоголь Депутат Соломатина призвала поднять цены на сигареты и алкоголь в несколько раз

В России необходимо значительно увеличить налоги на сигареты и алкогольную продукцию, такое мнение на телеканале ТВЦ высказала депутат Государственной думы Татьяна Соломатина. По ее словам, цены на данные товары можно было бы поднять в несколько раз. Как считает Соломатина, это не только затруднило бы их покупку для подростков, но также создало бы стимул отказаться от вредных привычек для взрослых.

Депутат выразила уверенность, что сигареты и алкоголь — не товары первой необходимости. При этом дополнительные доходы от налогов на них Соломатина предложила направить на борьбу с зависимостями и антирекламу. Вместе с тем она признала, что такое решение нельзя принимать без комплексного подхода и точных экономических расчетов.

Ранее эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко призвал полностью запретить продажу табачной продукции в России. По его словам, необходимо постепенно развивать российское законодательство в данном направлении. Онищенко назвал сигареты гадостью.