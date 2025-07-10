Россиянам рассказали о новых трендах в туризме

В последнее время в моду входит устойчивый туризм, который предполагает заботу о природе, культурном наследии и развитие локальной экономики, заявил NEWS.ru доктор экономических наук, заведующий кафедрой туризма и гостиничного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Вениамин Каганов. По его словам, этот вид путешествий набирает популярность наряду с традиционными направлениями, такими как познавательный и пляжный отдых.

Наряду с традиционными видами туризма — познавательными, пляжными — набирают популярность и другие виды. Так, все больше сторонников приобретает устойчивый туризм. Это название связано с тенденциями последнего времени — стремление к устойчивому развитию на нашей планете, для чего необходимо соблюдать общие правила: заботиться о природе, культурном наследии, человеке, вносить вклад в равномерное территориальное развитие экономики, обеспечивать сотрудничество между государством и обществом в интересах людей, — высказался Каганов.

Он отметил, что одной из ключевых составляющих устойчивого туризма является экологический туризм, который подразумевает не только минимизацию вреда окружающей среде, но и активное участие в ее восстановлении. Например, по его словам, туристы могут сажать деревья, убирать мусор или помогать животным.

Принципы устойчивого подхода в туризме предполагают снижение углеродного следа, минимизации вредных отходов, сохранения биоразнообразия природы. Одной разновидностью устойчивого туризма является экологический туризм. Он предполагает не только соблюдение принципа «не навреди», но и активное участие в сохранении и восстановлении природы. Например, если турист в ходе путешествия не только не мусорит сам, но и активно помогает природе восстанавливаться — сажает деревья, убирает мусор в природных зонах, помогает животным — такой маршрут можно смело отнести к экологическому, — пояснил Каганов.

Кроме того, он подчеркнул, что в настоящее время растет интерес к автомобильным путешествиям. По его словам, они дают больше свободы и комфорта по сравнению с групповыми турами.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь заявила, что летний отдых на море в России не ограничивается черноморским побережьем — туристы могут рассмотреть варианты поездки в Калининград и Мурманск. По ее словам, на этих направлениях можно не только отдохнуть на пляже, но и получить уникальные впечатления от знакомства с местными достопримечательностями.