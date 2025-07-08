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08 июля 2025 в 15:39

Названы неочевидные места для летнего отдыха на море в России

Турэксперт Ансталь: отдохнуть летом на море можно в Калининграде и Мурманске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Летний отдых на море в России не ограничивается черноморским побережьем — туристы могут рассмотреть варианты поездки в Калининград и Мурманск, заявила NEWS.ru турэксперт Наталия Ансталь. По ее словам, на этих направлениях можно не только отдохнуть на пляже, но и получить уникальные впечатления от знакомства с местными достопримечательностями.

Стандартно мы отдыхаем в России на черноморском побережье. Однако у нас есть и другие варианты, которые можно посетить. Из неочевидного — это Мурманск, но здесь учитывайте, что купания в море обещать не буду. Однако самым смелым можно попробовать. Сейчас пришла аномальная жара, которую мы все так ждали. Возможно, купание и получится. Достаточно большой пласт туристов ездит самостоятельно в Калининград, отдыхает в Зеленоградске, поселке Янтарный и Светлогорске — тех районах, которые имеют выход к Балтийскому морю. Они загорают на пляжах и купаются в море, хотя, казалось бы, Балтика холодная, — пояснила Ансталь.

Она также рекомендовала туристам обратить внимание на Байкал и Дальний Восток. По ее словам, эти направления часто ассоциируются с зимним отдыхом, но летом они не менее интересны.

Еще одна неочевидная история для туристов об альтернативе Черному морю — это Байкал. В медиасфере мы всегда говорим о зимнем Байкале, но многие забывают, что он прекрасен и летом. Отдых в этот период на Байкале не уступает отдыху зимой. Кто готов к экстриму и долгим перелетам, может полететь на Дальний Восток. Тихий океан не столь теплый, но все равно стоит рассмотреть такой вариант, — резюмировала Ансталь.

Ранее специалист по первой помощи Минздрава Геннадий Неудахин заявил, что на отдыхе важно выделить для себя время на адаптацию к новому месту, климату, рациону и другим изменениям жизни. Он отметил, что по возвращении домой следует заранее настроиться на предстоящую работу.

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