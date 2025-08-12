Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Госдуме не поддержали идею блокировать тексты с матом в Сети

Депутат Драпеко назвала неосуществимой идею о блокировке текстов с матом в Сети

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Инициативу о блокировке текстов с матом в Сети сейчас невозможно осуществить с технологической точки зрения, заявила «Москве 24» депутат Госдумы Елена Драпеко. Парламентарий отметила, что эта мера, предложенная коллегой Андреем Свинцовым, вряд ли будет эффективной на практике.

Вы представляете, какие надо пропускать объемы информации через контроль? Это плюс к тем объемам, которые мы уже пропускаем, — озадачилась Драпеко.

Она отметила, что отдельные случаи блокировки материалов с матом вряд ли окажут какое-то влияние на реальную жизнь, в том числе поведение людей. Вместо этого народный избранник предложила повышать уровень культуры общения в России.

Ранее балерина Анастасия Волочкова резко раскритиковала идею депутатов о запрете ругаться матом. Знаменитость выразила мнение, что парламентарии «сами как сапожники ругаются, бухают, снимают проституток».

