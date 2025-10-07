Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 09:36

Игроки в Dota 2 жалуются на сбои

Downdetector: поступают массовые жалобы на работу онлайн-игры Dota 2

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Игроки многопользовательской онлайн-игры Dota 2 начали массово жаловаться на проблемы с подключением, сообщил мониторинговый сервис Downdetector. По данным источника, за 15 минут на проблему пожаловались 73 раза.

Согласно поступающим данным, пик обращений пришелся на 09:05 мск, когда количество жалоб достигло критических значений. Пользователи отмечают серьезные затруднения при попытке войти в Dota 2 и не могут подключиться к игровым серверам.

Больше всего сообщений от неполадок зарегистрировано в Камчатском крае — оттуда поступило 15% от общего числа жалоб. Следом идут Сахалинская область, Республика Адыгея, Свердловская область и Кузбасс.

Ранее утром сбой зафиксировали и в работе онлайн-сервиса Steam. За час от пользователей поступило 1870 жалоб. Проблемы с подключением отметили как минимум в 25 российских городах — Самаре, Владивостоке, Тамбове, Уфе, Краснодаре, Казани и других. Игрокам недоступен как сайт, так и мобильное приложение. Причины массового сбоя в работе сервиса пока не установлены.

Игроки в Dota 2 жалуются на сбои
