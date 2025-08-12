Стало известно, запретят ли мигрантам работать в сфере такси в Москве NEWS.ru: в Москве не планируется запрещать мигрантам работать в сфере такси

В Москве не планируют запрещать мигрантам работать в сфере такси, заявила NEWS.ru председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Она подчеркнула, что столица в данном вопросе пошла по другому пути и использует специальную систему, позволяющую контролировать как соблюдение водителями транспортного законодательства, так и их режим труда и отдыха.

Что касается Москвы, я не слышала, что Москва планирует принимать такую инициативу. Москва пошла по другому пути. У них есть система КИС «АРТ», это комплексная автоматизированная система такси, где каждый водитель, вне зависимости мигрант он или не мигрант, должен зарегистрироваться. Москва контролирует их режим труда и отдыха, может контролировать соблюдение транспортного законодательства, — пояснила Зарипова.

Эксперт обратила внимание, что сама мера запретов может оказаться недейственной, особенно на фоне дефицита кадров. По мнению Зариповой, вместо этого лучше усилить надзорную деятельность, тем самым отсеивая тех, кто плохо справляется со своими обязанностями.

У нас всегда вызывают недоумение такие запретительные меры. Любой запрет — это не про развитие, это про запрет. Поэтому здесь, к сожалению, власти Санкт-Петербурга приняли такое решение. Понятно, что будем исполнять, но в любом случае это скажется на пассажирах, — заключила эксперт.

Ранее появилась информация, что такси в России может уйти в серую зону из-за роста стоимости машин, высоких кредитных ставок и нового порядка расчета НДС. Общественный совет по развитию такси направил обращения в Минэкономразвития и Минфин с просьбой снизить НДС на 50%.