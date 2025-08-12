Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 августа 2025 в 16:53

В Госдуме оценили вероятность введения базового дохода для россиян

Депутат Бессараб: россияне не поддержат введение базового дохода

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Большинство россиян не поддержит введение базового дохода, заявила NEWS.ru член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. По ее словам, трудящимся людям будет сложно понять, почему за счет их налогов безработные будут получать выплаты.

Совершенно непонятно, что такое базовый доход для всех. Если человек не работает или считает себя фрилансером, готовы ли мы обеспечить такой базовый доход тому, кто не работает или предпочитает путешествовать? Я абсолютно уверена, [что не готовы]. Если спросить у россиян, то абсолютное большинство, например те пенсионеры, кто заработал себе пенсию, и те, кто трудится и выплачивает налоги, будут против того, чтобы всем платить базовый доход, — ответила Бессараб.

Депутат привела в пример Швейцарию, где предложение о введении базового дохода было отвергнуто. При этом она подчеркнула, что государство должно помогать малозащищенным категориям граждан.

Была такая попытка провести референдум в Швейцарии по поводу базового дохода. То есть работает человек или не работает — он должен иметь какой-то базовый доход. Все проголосовали категорически против, потому что трудящиеся не понимают, почему за их счет кто-то должен жить просто с базовым доходом. Понятно, что нам нужно, как социальному государству, содержать своих пожилых граждан, помогать семьям с детьми. Необходимо помогать инвалидам и тем людям, которые не заработали пенсию. Они получают социальную пенсию, — добавила Бессараб.

Ранее вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил ввести базовый доход в России. По его мнению, достичь этого можно, коренным образом изменив кредитно-денежную политику, так как дешевой оплатой труда нельзя обеспечивать технологический суверенитет страны.

