Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму

Запасаетесь маринованными овощами? Тогда обязательно приготовьте помидоры дольками с луком на зиму. Эта простая закуска идеально дополнит гарниры и салаты.

Ингредиенты

Помидоры — 1 кг

Лук — 2 шт.

Чеснок — 1 головка

Петрушка свежая — 1 пучок

Соль — 2 ст. л.

Сахар — 2 ст. л.

Перец молотый — 1/2 ч. л.

Уксус 9% — 2 ст. л.

Вода — 800 мл

Способ приготовления

Стерилизуйте банки и крышки. Томаты нарежьте дольками, луковицы — полукольцами, чеснок — слайсами. Петрушку измельчите. Соедините нарезанные ингредиенты, всыпьте перец, перемешайте. Выложите смесь в банки. Воду доведите до кипения, вмешайте сахар и соль. После повторного закипания добавьте уксус, перемешайте. Залейте овощи маринадом. Застелите дно вместительной кастрюли полотенцем. Поставьте в кастрюлю банки, залейте водой по плечики. Вскипятите. Стерилизуйте овощи в кипящей воде 15 минут. Закатайте банки, переверните и дайте остыть.

Помидоры дольками с луком на зиму готовы!

