Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму

Запасаетесь маринованными овощами? Тогда обязательно приготовьте помидоры дольками с луком на зиму. Эта простая закуска идеально дополнит гарниры и салаты.
Ингредиенты
- Помидоры — 1 кг
- Лук — 2 шт.
- Чеснок — 1 головка
- Петрушка свежая — 1 пучок
- Соль — 2 ст. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Перец молотый — 1/2 ч. л.
- Уксус 9% — 2 ст. л.
- Вода — 800 мл
Способ приготовления
Стерилизуйте банки и крышки. Томаты нарежьте дольками, луковицы — полукольцами, чеснок — слайсами. Петрушку измельчите. Соедините нарезанные ингредиенты, всыпьте перец, перемешайте. Выложите смесь в банки. Воду доведите до кипения, вмешайте сахар и соль. После повторного закипания добавьте уксус, перемешайте. Залейте овощи маринадом. Застелите дно вместительной кастрюли полотенцем. Поставьте в кастрюлю банки, залейте водой по плечики. Вскипятите. Стерилизуйте овощи в кипящей воде 15 минут. Закатайте банки, переверните и дайте остыть.
Помидоры дольками с луком на зиму готовы!
