02 сентября 2025 в 08:33

Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму

Помидоры дольками с луком Помидоры дольками с луком Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Запасаетесь маринованными овощами? Тогда обязательно приготовьте помидоры дольками с луком на зиму. Эта простая закуска идеально дополнит гарниры и салаты.

Ингредиенты

  • Помидоры — 1 кг
  • Лук — 2 шт.
  • Чеснок — 1 головка
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Соль — 2 ст. л.
  • Сахар — 2 ст. л.
  • Перец молотый — 1/2 ч. л.
  • Уксус 9% — 2 ст. л.
  • Вода — 800 мл

Способ приготовления

Стерилизуйте банки и крышки. Томаты нарежьте дольками, луковицы — полукольцами, чеснок — слайсами. Петрушку измельчите. Соедините нарезанные ингредиенты, всыпьте перец, перемешайте. Выложите смесь в банки. Воду доведите до кипения, вмешайте сахар и соль. После повторного закипания добавьте уксус, перемешайте. Залейте овощи маринадом. Застелите дно вместительной кастрюли полотенцем. Поставьте в кастрюлю банки, залейте водой по плечики. Вскипятите. Стерилизуйте овощи в кипящей воде 15 минут. Закатайте банки, переверните и дайте остыть.

Помидоры дольками с луком на зиму готовы!

Ранее мы поделились рецептом маринованных томатов с базиликом.

домашние заготовки
закуски
лук
овощи
помидоры
рецепт
рецепты
томаты
Екатерина Метелева
Е. Метелева
