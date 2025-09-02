Бизнес Китая заинтересовался сотрудничеством с «Газпром-Медиа Холдингом»

В ходе рабочего визита делегации «Газпром-Медиа Холдинга» в Пекине состоялась встреча замгендиректора Бориса Ханчаляна с председателем Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Чжоу Лицюнем. Диалог стал первым шагом в установлении партнерства между холдингом и крупнейшим объединением китайского бизнеса в России, которое действует под началом Минкоммерции КНР и посольства Китая в РФ, насчитывая порядка четырех тысяч компаний. Взаимодействующие стороны обсудили возможности сотрудничества между «Газпром-Медиа Холдингом» и компаниями Китая.

Для «Газпром-Медиа Холдинга» выстраивание прочных партнерских отношений с китайскими коллегами — стратегический шаг к укреплению лидерских позиций на глобальном медиарынке. Мы видим потенциал в комплексных совместных проектах, направленных на развитие медиа, креативных индустрий и экономик наших стран. В частности, с нашей стороны мы можем значительно усилить медиаприсутствие брендов китайских компаний на рынке России, — заявил Ханчалян.

От «Газпром-Медиа Холдинга» в мероприятии также приняли участие гендиректор продюсерского центра «Инсайт Люди» (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Алина Зиннатуллина, первый замгендиректора ГПМ КИТ (входит в «Газпром-Медиа Холдинг») Николай Соломенцев и руководитель международного направления холдинга Дарья Богданова.

Во время переговоров коллеги определили перспективные направления сотрудничества. Ханчалян представил видение взаимодействия, которое со стороны холдинга включает продвижение через блогосферу и инфлюенсеров на российском рекламном рынке.

Состоявшийся диалог стал позитивным началом партнерских взаимоотношений между сторонами. Следующим шагом может стать встреча в Москве, в рамках которой «Газпром-Медиа Холдинг» презентует свои возможности компаниям — членам Союза китайских предпринимателей.