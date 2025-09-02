Путин заявил о готовности сотрудничества РФ с США и Украиной на ЗАЭС

Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном и Киевом по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС), заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с американскими представителями, хотя и в косвенной форме, передает ТАСС.

Мы можем посотрудничать с американскими партнерами и на Запорожской атомной электростанции. Мы, в принципе, косвенно эти вопросы тоже с ними обсуждали. То же самое, кстати говоря, касается и украинской стороны, — прокомментировал Путин.

В Пекине проходит встреча Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Переговоры связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны. Это вторая встреча Путина и Фицо в этом году, первая состоялась в Москве в мае.

Ранее Путин заявил в Пекине, что действия Москвы на Украине направлены на защиту национальных интересов и людей, видящих свое будущее с Россией. По его словам, именно это является сутью конфликта.

На этой встрече Путин также сравнил лидеров ЕС и НАТО со специалистами по фильмам ужасов из-за их заявлений о России. Он подчеркнул, что на Западе постоянно нагнетается истерия о возможном нападении России на Европу.