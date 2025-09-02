Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Пекине, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств прибыли на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на парад в честь окончания Второй мировой войны.

В резиденции «Дяоюйтай» глава российского государства встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, — сказано в сообщении.

На полях ШОС Путин также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудили военно-техническое сотрудничество и энергетику. Сербский лидер также подчеркнул, что поднималась тема участия российских компаний в инфраструктурных проектах.

Кроме того, Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Российский президент подчеркнул, что Москва ценит отношения с Исламабадом. Глава РФ также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили тему контактов России и США, в том числе саммит на Аляске. Также обсуждались переговоры Путина с американским президентом Дональдом Трампом.