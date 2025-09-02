Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:54

Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин начал переговоры с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Пекине, сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств прибыли на саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и на парад в честь окончания Второй мировой войны.

В резиденции «Дяоюйтай» глава российского государства встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, — сказано в сообщении.

На полях ШОС Путин также встретился с президентом Сербии Александром Вучичем. Главы государств обсудили военно-техническое сотрудничество и энергетику. Сербский лидер также подчеркнул, что поднималась тема участия российских компаний в инфраструктурных проектах.

Кроме того, Путин провел переговоры с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом. Российский президент подчеркнул, что Москва ценит отношения с Исламабадом. Глава РФ также встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудили тему контактов России и США, в том числе саммит на Аляске. Также обсуждались переговоры Путина с американским президентом Дональдом Трампом.

Кремль
Владимир Путин
Россия
Узбекистан
Шавкат Мирзиёев
переговоры
ШОС
Пекин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Камчатке прогнозируют активность афтершоков в течение года
Кулеба назвал предвыборным кошмаром размещение войск на Украине
Участники «Белой масти» получили от шести лет до пожизненного
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.