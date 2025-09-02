Путин допустил атомное сотрудничество с США Путин: Россия может работать с США на атомных объектах в Словакии

Президент России Владимир Путин допустил возможность атомного сотрудничества с США. По его словам, это возможно на объектах в Словакии, сообщает ТАСС.

Российская госкорпорация «Росатом» давно является надежным партнером для словацких коллег, отметил глава государства. Он упомянул, что, пусть и косвенно, но уже поднимал вопрос сотрудничества на Запорожской АЭС.

Мы можем даже втроем на Запорожской атомной электростанции поработать. Это как бы Словакии не касается, но это предпосылка для того, чтобы нам осуществить совместные проекты и на словацком рынке, — пояснил глава государства.

Встреча Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо проходит в Пекине. Переговоры связаны с 80-летием окончания Второй мировой войны. Это вторая встреча Путина и Фицо в этом году, первая состоялась в Москве в мае.

Ранее стало известно, что протокольная часть встречи Путина и Фицо вышла за рамки привычного формата. Российский лидер неожиданно ответил шуткой на «не очень приятный вопрос» коллеги, который поинтересовался, как поживает российский лидер.

На переговорах Путин заявил, что Москва готова к взаимодействию с Вашингтоном и Киевом по вопросам, связанным с Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС). Он отметил, что этот вопрос уже обсуждался с американскими представителями, хотя и в косвенной форме.