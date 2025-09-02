Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 сентября 2025 в 17:54

Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки

Экономист Литвиненко: покупка квартиры сохранит деньги при снижении ставки ЦБ

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крупная покупка, например, приобретение квартиры или машины, поможет не потерять деньги со вкладов при снижении ключевой ставки, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко. По ее словам, это касается тех вкладчиков, чье рефинансирование зависит от ставки.

Если ставка привязана к рефинансированию [вклада] и сумма значительная, то, исходя из прогнозируемой инфляции в сентябре и возможного проседания курса валюты в октябре — свыше 90 рублей за доллар, можно сделать крупное приобретение, если есть такие планы. Я имею ввиду автомобиль, квартиру или ремонт, — Литвиненко.

Она уточнила, что россиянам, хранящим средства на вкладах под 21-22%, не следует снимать деньги. При этом, по словам экономиста, важно заранее узнать, сохраняются ли проценты.

Ранее стало известно, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов склоняется в пользу 100 базисных пунктов.

экономика
деньги
ключевая ставка
вклады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Три человека ранены при обстреле российского села со стороны ВСУ
Раскрыта самая частая ошибка держателей кредитных карт
ЦАХАЛ проводит мобилизацию для наступления в Газе
Вучич рассказал о договоре с Путиным насчет американских санкций
Вучич рассказал, какой получилась беседа с Путиным
Положила в мусорный пакет: студентка оставила младенца умирать в шкафу
Пьяный мужчина устроил скандал с девушкой и чуть не отравил ее сына газом
Садовод рассказала, что можно посадить на балконе зимой
Стартовали переговоры Путина и Мирзиёева в Пекине
Финны отчитались о ходе работ по возведению забора на границе с Россией
Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки
Индия выбрала рок-музыканта для участия в «Интервидении»
Громкие разговоры школьников в парке «вынудили» россиянина достать нож
Дочь Ким Чен Ына отправилась с ним в Китай
Пассажир рейса Алматы — Казань чуть не умер в день своего рождения
В Евросоюзе оценили заявление канцлера Австрии по НАТО
98-летняя бабушка едва не погибла после того, как срезала себе рог на лбу
Юрист предложил необычное средство для снижения числа разводов
Раскормленная до 25 кг такса Дейзи борется с ожирением
Вучич раскрыл детали переговоров с Путиным в Пекине
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Общество

Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Общество

Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.