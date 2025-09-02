Россиянам рассказали, как не потерять деньги при снижении ключевой ставки Экономист Литвиненко: покупка квартиры сохранит деньги при снижении ставки ЦБ

Крупная покупка, например, приобретение квартиры или машины, поможет не потерять деньги со вкладов при снижении ключевой ставки, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех Инна Литвиненко. По ее словам, это касается тех вкладчиков, чье рефинансирование зависит от ставки.

Если ставка привязана к рефинансированию [вклада] и сумма значительная, то, исходя из прогнозируемой инфляции в сентябре и возможного проседания курса валюты в октябре — свыше 90 рублей за доллар, можно сделать крупное приобретение, если есть такие планы. Я имею ввиду автомобиль, квартиру или ремонт, — Литвиненко.

Она уточнила, что россиянам, хранящим средства на вкладах под 21-22%, не следует снимать деньги. При этом, по словам экономиста, важно заранее узнать, сохраняются ли проценты.

Ранее стало известно, что Банк России в сентябре будет выбирать между двумя вариантами снижения ключевой ставки. По мнению первого зампреда правления организации Дмитрия Пьянова, больше аргументов склоняется в пользу 100 базисных пунктов.