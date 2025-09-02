Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 15:50

Фигурист рассказал, как на Кубе за доллар предлагают «страшные вещи»

Фигурист Горелкин: люди на Кубе предлагают за доллар страшные вещи

Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фигуристы Софья Леонтьева и Даниил Горелкин Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Люди на Кубе предлагают за доллар (80 рублей) страшные вещи, сообщил российский фигурист Даниил Горелкин. По его словам, которые приводит Sport24, местные жители очень бедные, что вызвало у него грусть. Фигурист вспомнил, как задумался о том, что люди могут сделать за такие деньги.

Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи — все что угодно за доллар, — поделился Горелкин.

Фигурист отметил, что был на Кубе в третий раз. В первую поездку его удивило то, какая там вкусная еда. Однако, подчеркнул Горелкин, он ценит хороший сервис, а на Кубе с этим проблемы. Вместе с тем спортсмен отметил природные и архитектурные красоты страны.

Ранее стало известно, что известный испанский курорт Бенидорм этим летом превратился в практически безлюдный город. Причина такого положения заключается в массовых протестах местных жителей, которые на протяжении последних лет выражали недовольство чрезмерным наплывом туристов. Они также открыто призывали иностранцев не приезжать в город.

