Фигурист рассказал, как на Кубе за доллар предлагают «страшные вещи»

Люди на Кубе предлагают за доллар (80 рублей) страшные вещи, сообщил российский фигурист Даниил Горелкин. По его словам, которые приводит Sport24, местные жители очень бедные, что вызвало у него грусть. Фигурист вспомнил, как задумался о том, что люди могут сделать за такие деньги.

Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи — все что угодно за доллар, — поделился Горелкин.

Фигурист отметил, что был на Кубе в третий раз. В первую поездку его удивило то, какая там вкусная еда. Однако, подчеркнул Горелкин, он ценит хороший сервис, а на Кубе с этим проблемы. Вместе с тем спортсмен отметил природные и архитектурные красоты страны.

