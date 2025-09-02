Простой рецепт фаршированного перца с колбасой и сыром

Фаршированные перцы вовсе не обязательно начинять мясом. Не менее вкусными получатся овощи с начинкой из колбасы и сыра. Делимся простым пошаговым рецептом закуски для всей семьи.

Ингредиенты

Перец болгарский — 2 шт.

Колбаса (по вкусу) — 200 г

Сыр твердый (по вкусу) — 150 г

Яйца куриные — 2 шт.

Петрушка, укроп (свежие) — 20 г

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Способ приготовления

Перцы нарежьте половинками вдоль, очистите от семян и плодоножек. Колбасу нарежьте небольшими кубиками. Сыр измельчите на терке. Вбейте яйца в глубокую емкость, добавьте соль и перец, взбейте. Всыпьте к яичной массе ⅔ сыра, колбасные кубики и нашинкованные петрушку и укроп. Тщательно перемешайте. Распределите смесь по половинкам перца. Посыпьте оставшимся сыром. Готовьте 20 минут в духовке, разогретой до 180 градусов. Закуска готова! Подавайте горячей.

