Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал

Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал

Сырники из творога без сахара — это вкусная альтернатива любимому многими угощению. Рассказываем, как испечь ПП-сырники в духовке.

Ингредиенты

Творог 5% — 350 г

Яйца С0 или С1 — 1 шт.

Ванилин — на кончике ножа

Курага — 30 г

Способ приготовления

Курагу залейте кипятком, оставьте на 5 минут, затем мелко нарежьте. В глубокой миске соедините творог и ванилин. Разбейте яйцо, отделите желток от белка. Желток добавьте к творогу, а белок перелейте в отдельную емкость. С помощью миксера взбейте белок до состояния пышной пены с твердыми пиками. Вмешайте белковую пену в творог до однородности. Затем добавьте курагу и снова перемешайте. Распределите творожную массу по силиконовым формочкам. Поставьте сырники в духовку и выпекайте полчаса на 180 градусах. ПП-сырники готовы!

Ранее мы поделились рецептом творожной запеканки как в детском саду.