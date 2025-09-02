День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 08:35

Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал

Сырники без сахара Сырники без сахара Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сырники из творога без сахара — это вкусная альтернатива любимому многими угощению. Рассказываем, как испечь ПП-сырники в духовке.

Ингредиенты

  • Творог 5% — 350 г
  • Яйца С0 или С1 — 1 шт.
  • Ванилин — на кончике ножа
  • Курага — 30 г

Способ приготовления

Курагу залейте кипятком, оставьте на 5 минут, затем мелко нарежьте. В глубокой миске соедините творог и ванилин. Разбейте яйцо, отделите желток от белка. Желток добавьте к творогу, а белок перелейте в отдельную емкость. С помощью миксера взбейте белок до состояния пышной пены с твердыми пиками. Вмешайте белковую пену в творог до однородности. Затем добавьте курагу и снова перемешайте. Распределите творожную массу по силиконовым формочкам. Поставьте сырники в духовку и выпекайте полчаса на 180 градусах. ПП-сырники готовы!

Ранее мы поделились рецептом творожной запеканки как в детском саду.

диеты
завтраки
калории
калорийность
похудение
правильноепитание
рецепты
сырники
творог
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пугачева бросит Галкина и сбежит в Россию с детьми, семья на грани краха?
Общественники потребовали от РЖД снизить стоимость билетов на поезда до 50%
Десантники ВСУ попали в окружение в Сумской области
«Не подлежит сомнению»: Штокер поставил точку в вопросе Австрии и НАТО
Песков раскрыл, как руины политической модели Запада повлияли на мир
Рецепт сырников из творога без сахара в духовке: ПП-лакомство на 160 ккал
Простой рецепт фаршированного перца с колбасой и сыром
Простой рецепт маринованных помидоров дольками с луком на зиму
Простой рецепт классической хреновины из помидоров: готовим «Огонек»
Запасаемся помидорами в собственном соку: простой рецепт
Бизнес Китая заинтересовался сотрудничеством с «Газпром-Медиа Холдингом»
Помидоры дольками с луком на зиму: вкусная закуска на зиму
Россиянина осудили за одобрение холокоста в мессенджере
Вяленые помидоры за полчаса: очень быстрый рецепт заготовки на зиму
Патрушев раскрыл, какие страны Япония до сих пор считает врагами
Осенний оливье: уютный салат с сезонными овощами
Родственники отреклись от террористов из «Крокуса»
Как приготовить пышную шарлотку в духовке: рецепт и полезные советы
Шарлотка с яблоками по-французски: рецепт простого и изысканного десерта
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.