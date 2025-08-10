Аэропорт Геленджика вновь перестал обслуживать авиарейсы

Аэропорт Геленджика временно перестал принимать и выпускать самолеты, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Отмечается, что соответствующие изменения вступили в силу около 11:00 по московскому времени.

Аэропорт Геленджик: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

По его словам, данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы воздушной гавани в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее Кореняко сообщил, что авиарейсы перестал обслуживать Международный аэропорт Калуги имени Циолковского. Это произошло в районе 10:50 мск. Экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, уточнил пресс-секретарь Росавиации.

До этого стало известно, что геленджикский аэропорт успел принять первый рейс после введенных 8 августа ограничений. Его выполнила авиакомпания S7. Как напомнили в Росавиации, авиагавань временно не обслуживала самолеты на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи и на федеральной территории Сириус.