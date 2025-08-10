Аэропорт Калуги прекратил принимать и отправлять самолеты

Международный аэропорт Калуги имени Циолковского временно перестал обслуживать авиарейсы, заявил в своем Telegram-канале пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. По его словам, соответствующие изменения вступили в силу около 10:50 по московскому времени.

Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — подчеркнул представитель ведомства.

Отмечается, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. О возобновлении работы аэропорта в Росавиации сообщат дополнительно.

Ранее стало известно, что введенные 8 августа ограничения на работу аэропорта Геленджика были сняты и воздушная гавань приняла первый рейс. Его выполнила авиакомпания S7. В Росавиации напомнили, что самолеты временно не обслуживали на фоне угрозы атаки БПЛА в Сочи и на федеральной территории Сириус.

До этого рейс VF291 турецкой авиакомпании AJet, вылетевший из аэропорта Сабиха Гекчен в Санкт‑Петербург, экстренно вернулся в Стамбул из‑за недомогания у одного из пилотов. Лайнер вылетел в 21:09 мск в субботу, 9 августа, и в небе над Румынией развернулся.