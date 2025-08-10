Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 21:04

Офицер Росгвардии продавал регистрацию мигрантам прямо в военной части

На Кубани осудят офицера Росгвардии за регистрацию мигрантов в военной части

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Краснодарский гарнизонный суд рассмотрит дело майора Росгвардии, занимавшего должность начальника штаба отдельного батальона материального обеспечения войск, и 10 его предполагаемых сообщников, сообщает газета «Коммерсантъ». По ее данным, с июля 2020 года по март 2022 года он оформил фальшивую временную регистрацию в военной части для нескольких сотен мигрантов.

В материале отмечается, что среди незаконно зарегистрированных оказались не только россияне, но и выходцы из Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении. Расследование военной прокуратуры и ФСБ установило, что регистрацию продавали через посредников по 20 тысяч рублей за год, а каждое продление стоило аналогичную сумму.

По информации издания, начальнику и семерым фигурантам предъявили обвинения в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и 116 эпизодах получения взяток организованной группой. Дело уже передано в суд.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска Юго-Западного округа Москвы задержали трех человек по подозрению в организации борделя. По версии следствия, двое мигрантов и их помощница устроили притон в квартире на улице Профсоюзной.

Россия
Краснодарский край
офицеры
Росгвардия
военная часть
регистрации
мигранты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рябков рассказал о создании Россией ракет малой и средней дальности
ВСУ попытались атаковать Москву
Кадыров рассказал о главных правилах успеха любого человека
Украинские войска обстреляли храм иконы Божией Матери Знамение
Бойцы ВС РФ уничтожили пункт управления дронов ВСУ в ДНР
На Западе раскрыли, как Путин получит преимущество в переговорах
Окровавленный рыбак улыбнулся в камеру после нападения акулы
Российские военные уничтожили основной опорный пункт ВСУ в Шандриголово
Умер гитарист, игравший у Михайлова и «ВИА Гры»
Глава МИД Ирана: вопрос Зангезурского коридора полностью снят с повестки
Египет вернул редкие артефакты из Европы
Названы регионы России, где на следующей неделе будет жарче всего
Улицы Дагестана оказались затоплены из-за мощного ливня
Четверых человек спасли из-под завалов в Турции после землетрясения
Роднина поделилась мечтой, связанной с живущей в США дочерью
Пробуем маринованные сливы с медом и душистым перцем!
Последствия мощного землетрясения в Турции засняли на видео
Офицер Росгвардии продавал регистрацию мигрантам прямо в военной части
Умер крупнейший акционер группы «Самолет»
Землетрясение магнитудой 6,1 обрушило жилые здания в турецком Балыкесире
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять
Мир

Минские соглашения. Что это и почему Запад не собирался их выполнять

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.