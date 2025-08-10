Офицер Росгвардии продавал регистрацию мигрантам прямо в военной части На Кубани осудят офицера Росгвардии за регистрацию мигрантов в военной части

Краснодарский гарнизонный суд рассмотрит дело майора Росгвардии, занимавшего должность начальника штаба отдельного батальона материального обеспечения войск, и 10 его предполагаемых сообщников, сообщает газета «Коммерсантъ». По ее данным, с июля 2020 года по март 2022 года он оформил фальшивую временную регистрацию в военной части для нескольких сотен мигрантов.

В материале отмечается, что среди незаконно зарегистрированных оказались не только россияне, но и выходцы из Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении. Расследование военной прокуратуры и ФСБ установило, что регистрацию продавали через посредников по 20 тысяч рублей за год, а каждое продление стоило аналогичную сумму.

По информации издания, начальнику и семерым фигурантам предъявили обвинения в организации преступного сообщества с использованием служебного положения и 116 эпизодах получения взяток организованной группой. Дело уже передано в суд.

