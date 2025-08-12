Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Звезда Голливуда и легендарный гонщик потеряли $20 млн на фастфуде

Хэмилтон и Ди Каприо лишились $20 млн из-за банкротства веганского фаст-фуда

Фото: Zuma/TASS

Легендарный гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и голливудский актер Леонардо Ди Каприо потеряли $20 млн (1,5 млрд рублей) на проекте веганского фаст-фуда, сообщает The Sun. Сеть кафе Neat Burger, принадлежавшая знаменитостям, работала в трех мировых столицах — Лондоне, Милане и Нью-Йорке.

В результате непрекращающихся финансовых трудностей компания была вынуждена объявить о банкротстве. Также было объявлено о прекращении деятельности всех заведений.

Ранее суд в Москве официально принял к рассмотрению заявление о банкротстве от российской дочерней компании Microsoft. ООО «Майкрософт Рус» подало соответствующее заявление 24 июля. В конце мая, организация уже уведомляла кредиторов о планируемом обращении в суд. Точная сумма долговых обязательств не разглашается, однако в апреле текущего года суд постановил взыскать с компании более $943 тысячи (свыше 74,3 млн рублей) по иску Газпромбанка.

До этого стало известно, что нижегородский бизнесмен Сергей Мосунов стал новым владельцем легендарного ювелирного бренда Faberge. Сделка оценивается в $50 млн долларов (почти 4 млрд рублей). Известный своими драгоценными пасхальными яйцами, созданными по традициям Карла Фаберже, бренд на протяжении последних 15 лет специализируется на производстве ювелирных изделий, аксессуаров и часов.

