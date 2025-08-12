Звезда Голливуда и легендарный гонщик потеряли $20 млн на фастфуде Хэмилтон и Ди Каприо лишились $20 млн из-за банкротства веганского фаст-фуда

Легендарный гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон и голливудский актер Леонардо Ди Каприо потеряли $20 млн (1,5 млрд рублей) на проекте веганского фаст-фуда, сообщает The Sun. Сеть кафе Neat Burger, принадлежавшая знаменитостям, работала в трех мировых столицах — Лондоне, Милане и Нью-Йорке.

В результате непрекращающихся финансовых трудностей компания была вынуждена объявить о банкротстве. Также было объявлено о прекращении деятельности всех заведений.

