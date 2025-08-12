Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 августа 2025 в 16:47

Критиковавшего Зеленского депутата Рады сняли с должности

Депутата Рады Дубинского лишили должности в парламентском комитете

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы парламентского комитета по финансам, сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Решение было принято единогласно всеми членами комитета.

Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За — 16, единогласно, — написал Железняк.

Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, прокомментировал это решение в своем Telegram-канале. Депутат был арестован в ноябре 2023 года. Перед задержанием он публично обвинил президента Владимира Зеленского в организации коррупционных схем и давлении на оппозицию.

С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей, — написал Дубинский.

Ранее политик заявил, что Зеленский единолично виноват в том, что Украину исключили из мирных переговоров. По его словам, Дональд Трамп дал достаточно времени на принятие решения. Парламентарий отметил, что Зеленский долгое время имитировал переговоры с Россией, при этом не предпринимая никаких действий по существу. Теперь же время имитации прошло и все решается без Украины.

Украина
Александр Дубинский
Верховная рада
должности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
У Трампа появился неожиданный советчик по переговорам с Путиным
В России оценили идею увеличить декретные выплаты
В Польше умер звезда «Господь Бог хихикает»
«Нервничает?»: в Совфеде высмеяли критику Зеленским переговоров РФ и США
Путин назвал уровень инфляции, ожидаемый к концу года
Сырский перебросил резервы под Покровск для усиления обороны
Путин раскрыл статистику по безработице в России
Невролог рассказала, можно ли бороться с деменцией
Обещала люкс и Меладзе: турагент развела 150 человек и легла в психушку
Зеленский сделал громкое заявление о встрече Трампа и Путина на Аляске
Люди снимают нал из-за отключений интернета: сколько нужно иметь при себе
Капитан сборной России по альпинизму умер после покорения пика Победы
На Украине выявлена криминальная сеть торговли детьми с участием USAID
В ГД рассказали, за что русофобы ненавидят Симоньян
Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Трамп отправил бомбардировщики к границе с Россией перед встречей с Путиным
Онищенко раскрыл, кому положена прививка от менингита
Зеленский подарил надежду тысячам молодых мужчин на Украине
Невролог перечислил симптомы менингококка
В Госдуме объяснили, к чему стремится Россия на переговорах
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.