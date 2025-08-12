Критиковавшего Зеленского депутата Рады сняли с должности

Депутата Верховной рады Александра Дубинского сняли с должности заместителя главы парламентского комитета по финансам, сообщил украинский нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Решение было принято единогласно всеми членами комитета.

Проголосовали на комитете за отзыв Дубинского с должности заместителя председателя и члена комитета по вопросам финансов и налоговой политики. За — 16, единогласно, — написал Железняк.

Дубинский, находящийся в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене, прокомментировал это решение в своем Telegram-канале. Депутат был арестован в ноябре 2023 года. Перед задержанием он публично обвинил президента Владимира Зеленского в организации коррупционных схем и давлении на оппозицию.

С удовольствием постою в сторонке, посмотрю за будущим этих прекрасных людей, — написал Дубинский.

Ранее политик заявил, что Зеленский единолично виноват в том, что Украину исключили из мирных переговоров. По его словам, Дональд Трамп дал достаточно времени на принятие решения. Парламентарий отметил, что Зеленский долгое время имитировал переговоры с Россией, при этом не предпринимая никаких действий по существу. Теперь же время имитации прошло и все решается без Украины.