Дегтярев напомнил футболистам о потолке зарплат в КХЛ Дегтярев призвал ориентироваться на потолок зарплат в КХЛ в российском футболе

Российскому футболу следует ориентироваться на потолок зарплат по примеру Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), такое мнение в эфире телеканала «Россия 24» высказал министр спорта Михаил Дегтярев. Он отреагировал на ужесточение лимита на легионеров. По словам Дегтярева, клубы не должны иметь проблем с завышенными требованиями зарплат со стороны спортсменов.

Потолок зарплат — в хоккее он есть, в КХЛ есть, я сам возглавлял хоккейный клуб «Амур», я знаю, что есть зарплатные ведомости. Вот и распределяй — можешь игрока подороже взять, можешь — подешевле, — убежден министр.

Дегтярев задался вопросом, «с какого перепугу» футболисты начали требовать повышение зарплаты. Он отметил, что «денежки нужно освоить» лишь в случае, если бюджет неограничен.

В начале августа Дегтярев объявил о планах Минспорт принять решение об ужесточении лимита на легионеров в Российской премьер-лиге. Он обозначил предполагаемые параметры новых ограничений: пять иностранных игроков на поле и десять в заявке.