02 февраля 2026 в 19:25

«Нет смысла сопротивляться»: в ГД ответили на призыв FIFA снять бан с РФ

Журова заявила, что FIFA больше нет смысла сопротивляться недопуску России

Светлана Журова Светлана Журова Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
За время отстранения российских спортсменов от мировых соревнований ничего не поменялось, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Журова. Она выразила надежду, что эта ситуация послужит для всех серьезным уроком на будущее.

Очень бы этого хотелось этого, но все равно по этому вопросу будет какое-то голосование. Больше сопротивляться нет смысла. Кажется, что о желании вернуть Россию Джанни Инфантино сказал завуалированно, но в то же время ясно. Наших спортсменов отстранили, а за это время ничего не поменялось — Европа ничего не добилась. Как президент международной федерации, он понимает, что для мирового сообщества это плохо. Зачем манипулировать спортом? Это серьезный урок всем. Надеюсь, что из этого будут сделаны выводы, — сказала Журова.

Ранее президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино призвал пересмотреть отстранение российских команд. Он заявил, что действующий запрет не достиг своих целей, а лишь породил еще больше разочарования и ненависти.

До этого Инфантино в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвал Африканскую конфедерацию футбола (CAF) принять дисциплинарные меры в связи с выходкой сборной Сенегала во время финального матча Кубка Африки против команды Марокко. По его словам, команды должны соревноваться на поле в рамках правил игры, и все, что выходит за эти рамки, ставит под угрозу саму суть футбола.

