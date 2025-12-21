Взбитый французский пуляр — идеально к завтраку: блюдо, ради которого хочется просыпаться утром

Ищете вкусный и сытный завтрак, который не навредит фигуре? Пуляр — идеальное решение! Он насыщает надолго, дарит гастрономическое удовольствие и при этом остается легким. Контраст между плотной, сливочной желтковой основой и воздушной шапкой из белков создает уникальную текстуру, которая делает каждый кусочек настоящим наслаждением.

3 яйца аккуратно разделяю на белки и желтки. Желтки смешиваю с 2 ст. л. молока, солью, перцем и рубленой зеленью. Белки взбиваю миксером в крепкую устойчивую пену.

Сковороду смазываю 1/2 ч. л. сливочного масла. Выливаю желтковую смесь и жарю 1–2 минуты до легкого схватывания. Сверху равномерно распределяю взбитые белки, посыпаю 30 г тертого сыра. Накрываю крышкой и готовлю на минимальном огне 7–10 минут. Аккуратно складываю омлет пополам и подаю сразу.

