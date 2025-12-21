Ни один Новый год без салата «Самарканд». Простой и очень вкусный, после тазов с оливье — как глоток свежего воздуха

Этот салат станет ярким и освежающим акцентом на вашем праздничном столе. Сочетание нежной курицы, сытной фасоли, ароматных грибов, сладковатого чернослива и пикантного сыра создает гармоничный и насыщенный вкус с восточными нотками. Он идеально разбавляет череду традиционных майонезных салатов, предлагая более легкую, но при этом очень сытную и интересную альтернативу.

Для салата подготовьте: 300 г отварного куриного филе, 1 банку консервированной красной фасоли (около 400 г), 300 г свежих шампиньонов, 100 г чернослива без косточек, 150 г твердого сыра, 1 среднюю луковицу, пучок зелени (петрушка/кинза), соль, перец. Для заправки: смесь майонеза и сметаны (по 3 ст. л.). Шампиньоны и лук нарежьте, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и полного испарения жидкости, посолите. Курицу нарежьте кубиками. Чернослив залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите и нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке. Фасоль откиньте на дуршлаг. В большой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте рубленую зелень. Заправьте смесью майонеза и сметаны, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей для сочетания вкусов.

