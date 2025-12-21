Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 13:30

Ни один Новый год без салата «Самарканд». Простой и очень вкусный, после тазов с оливье — как глоток свежего воздуха

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот салат станет ярким и освежающим акцентом на вашем праздничном столе. Сочетание нежной курицы, сытной фасоли, ароматных грибов, сладковатого чернослива и пикантного сыра создает гармоничный и насыщенный вкус с восточными нотками. Он идеально разбавляет череду традиционных майонезных салатов, предлагая более легкую, но при этом очень сытную и интересную альтернативу.

Для салата подготовьте: 300 г отварного куриного филе, 1 банку консервированной красной фасоли (около 400 г), 300 г свежих шампиньонов, 100 г чернослива без косточек, 150 г твердого сыра, 1 среднюю луковицу, пучок зелени (петрушка/кинза), соль, перец. Для заправки: смесь майонеза и сметаны (по 3 ст. л.). Шампиньоны и лук нарежьте, обжарьте на растительном масле до золотистого цвета и полного испарения жидкости, посолите. Курицу нарежьте кубиками. Чернослив залейте кипятком на 5 минут, затем обсушите и нарежьте соломкой. Сыр натрите на крупной терке. Фасоль откиньте на дуршлаг. В большой салатнице соедините все подготовленные ингредиенты, добавьте рубленую зелень. Заправьте смесью майонеза и сметаны, посолите и поперчите по вкусу, аккуратно перемешайте. Дайте салату настояться в холодильнике 1–2 часа перед подачей для сочетания вкусов.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

Проверено редакцией
Читайте также
Крышесносная закуска за копейки: маринованные шампиньоны — к празднику и простому ужину
Общество
Крышесносная закуска за копейки: маринованные шампиньоны — к празднику и простому ужину
Новогодняя сказка на тарелке: венский творожный торт. Не кекс, а бархатное чудо из творога, миндаля и ванили
Общество
Новогодняя сказка на тарелке: венский творожный торт. Не кекс, а бархатное чудо из творога, миндаля и ванили
Выпечка к чаю за 15 минут: редкий рецепт колбасы с кедровыми орешками
Семья и жизнь
Выпечка к чаю за 15 минут: редкий рецепт колбасы с кедровыми орешками
Новогодний салат «Курочка Ряба»: сказочный вкус для праздничного стола. Простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество
Новогодний салат «Курочка Ряба»: сказочный вкус для праздничного стола. Простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Добавьте этот куриный салат в меню на Новый год — по вкусу не уступает оливье и шубе: без картошки и кукурузы
Общество
Добавьте этот куриный салат в меню на Новый год — по вкусу не уступает оливье и шубе: без картошки и кукурузы
рецепты
кулинария
салаты
закуски
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес-тренер с ноги ударил девушку прямо в живот и попал на видео
Глава Бразилии объяснил, чем опасна интервенция в Венесуэлу
Трендовое украшение елки в 2026 году: стиль Огненной Лошади
Раскрыто содержание разговора Умерова и сотрудников ФБР
Эрмитаж раскрыл неприятную деталь в истории с севшим на трон посетителем
Композитор Лора Квинт рассказала о последних днях актера и поэта Денисова
«Мое личное дело»: Степанова не смогла закончить гонку Кубка России
Жителям одного из регионов РФ могут компенсировать проезд к месту отдыха
Снежная метель и дубак до −30? Погода в Москве в конце декабря: чего ждать
Нарколог раскрыл опасность конфет с алкогольной начинкой
В Китае сообщили о многократном росте импорта одного ресурса из России
Власти Туниса три дня не выпускают из аэропорта летчиков из России
Огонь охватил сразу несколько квартир и унес жизни двух человек
Мечтающую заменить Зарубина девочку пригласили на мероприятие с Путиным
«Таких нет»: композитор Лора Квинт об ушедшем актере и поэте Денисове
Таксисты начали зарабатывать в России по полмиллиона рублей
«Рвут на себе волосы»: страны ЕС забили тревогу из-за переговоров в США
Бастрыкин взял на контроль расследование смертельного ДТП в Омске
Российских штурмовиков засняли с воздуха при освобождении Светлого в ДНР
Женщину оштрафовали за наклейку с собакой
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.