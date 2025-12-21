Новогодний салат «Курочка Ряба»: сказочный вкус для праздничного стола. Простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Этот салат — вкусная и красивая интерпретация известной сказки на вашем новогоднем столе. Он сочетает в себе нежную курицу, хрустящие овощи, яйца и сыр, создавая гармоничный и сытный вкус, который нравится и взрослым, и детям. Яркое, многослойное оформление делает блюдо центральным украшением праздника, а его название добавляет застолью веселой и душевной атмосферы.

Для приготовления вам понадобится: 300 г отварного куриного филе, 4 яйца, 1 свежий огурец, 1 морковь, 1 небольшая луковица, 150 г твердого сыра, 100 г консервированной кукурузы, майонез, соль, перец, зелень для украшения. Яйца отварите вкрутую, охладите и очистите. Куриное филе нарежьте мелким кубиком. Лук нарежьте мелкими кубиками и ошпарьте кипятком, чтобы ушла горечь. Огурец и сыр натрите на крупной терке, морковь — на мелкой. Белки и желтки яиц разделите и натрите на отдельных терках. Выкладывайте салат слоями на плоское блюдо в следующей последовательности, слегка промазывая майонезом: куриное филе, лук, морковь, кукуруза, огурец, сыр, яичные белки. Верхний слой густо покройте майонезом и посыпьте тертыми яичными желтками, создавая эффект «золотого» яйца. Сбоку можно оформить «гнездо» из зелени. Дайте салату пропитаться в холодильнике 2–3 часа.

