21 декабря 2025 в 11:30

Брынза, укроп и яйцо — леплю ватрушки по-болгарски. Пышные, душистые, к праздничному чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Аромат этих ватрушек, доносящийся из духовки, мгновенно создает атмосферу домашнего уюта и щедрого застолья. Болгарская кухня славится простыми и сытными блюдами, и эти открытые пирожки — яркое подтверждение этому. Пышное мягкое тесто, солоноватая начинка из рассыпчатой брынзы с зеленью и яйцом, золотистая корочка… Идеальное дополнение к утреннему кофе или вечернему чаю в кругу семьи.

Для приготовления вам понадобится: для теста — 500 г муки, 250 мл кефира, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. разрыхлителя; для начинки — 400 г брынзы или феты, пучок укропа, 2 яйца, черный перец. Размягченное масло разотрите с сахаром и солью, добавьте кефир. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и замесите мягкое тесто. Накройте его и оставьте на 20 минут. Брынзу разомните вилкой, смешайте с мелко нарезанным укропом, одним яйцом и перцем. Тесто разделите на небольшие шарики. Каждый шарик раскатайте в лепешку, сделайте бортики. Выложите начинку в центр. Взбейте оставшееся яйцо и смажьте им бортики ватрушек. Выпекайте в разогретой до 190 °C духовке 20–25 минут до румяного цвета. Подавайте теплыми.

