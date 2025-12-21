Новый год-2026
Традиция для счастливого Нового года: русский яблочник на меду. Простая и вкусная выпечка к чаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот пирог — воплощение домашнего тепла и щедрости русской кухни. Его медовый аромат, смешанный с кислинкой яблок и пряностью корицы, создает неповторимую атмосферу уюта и праздника. Нежная, слегка влажная текстура и золотистая корочка делают яблочник идеальным угощением для долгих зимних вечеров и радушного приема гостей.

Для теста вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан меда, 2 яйца, 100 г сливочного масла, 1 ч. л. соды, щепотка соли. Для начинки: 4–5 кисло-сладких яблок, 1 ч. л. корицы, 2 ст. л. сахара. Мед и размягченное масло растопите на водяной бане, слегка остудите. В теплую смесь добавьте яйца, соль и соду, тщательно взбейте. Постепенно введите муку, замесите мягкое тесто. Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте тонкими ломтиками и смешайте с корицей и сахаром. Форму для выпечки смажьте маслом. Выложите две трети теста, разровняйте, сверху распределите яблочную начинку. Оставшееся тесто раскатайте в пласт, накройте им начинку, защипните края. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте пирогу полностью остыть в форме, чтобы тесто пропиталось яблочным соком.

Ранее сообщалось, как приготовить праздничные антрекоты с картофелем дофинуаз.

