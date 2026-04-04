Сухие куличи оставьте в прошлом: пасха с начинкой из творожного крема, печь и есть — одно удовольствие

Куличи с творожным кремом внутри — это нежная, влажная и ароматная пасхальная выпечка, которая никогда не черствеет и не бывает сухой.

После выпечки кулич наполняется воздушным творожным кремом, который пропитывает мякиш изнутри, делая его невероятно сочным.

Для теста понадобится: 500 г муки, 200 мл молока, 150 г сахара, 100 г сливочного масла, 3 яйца, 7 г сухих дрожжей, ванилин, щепотка соли. Для крема: 300 г творога, 100 г сливок (33%), 50 г сахарной пудры, ванилин.

Замесите дрожжевое тесто, дайте ему подойти дважды в тепле. Разложите тесто по формам (на 1/3 объема), дайте подняться почти до краев. Выпекайте при 170 °C 35–50 минут (в зависимости от размера). Полностью остудите.

Для крема творог взбейте блендером с сахарной пудрой и сливками до пышной, воздушной консистенции. У каждого кулича срежьте шапочку, аккуратно выньте часть мякиша (примерно 1/3 объема). Наполните полость кремом, верните шапочку на место, слегка прижмите. Уберите куличи в холодильник на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей можно украсить глазурью или сахарной пудрой.

Ранее стало известно, как приготовить кулич «Царский» на сливках.

Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Общество
Хлеб превращается в камень за ночь? Вот ошибка, из-за которой вы теряете свежесть
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Общество
Тарталетки в прошлом! К фуршету подаю эти мини-сэндвичи с карбонадом и нежной глазурью
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Общество
Вкуснее краффина и панеттоне: куличи на восковом тесте — сдобные и волокнистые
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Общество
Этот кулич я дарю только самым близким.  Внутри — нежные слои, орехи и изюм. Самый простой и быстрый рецепт на Пасху
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Общество
Никакой возни с формами: на Пасху пеку тюлевую бабу — нежнее кулича и ароматнее шарлотки
Дарья Иванова
Д. Иванова
