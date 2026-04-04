Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 апреля 2026 в 14:00

Взбиваю белки в снег — и выпекаю: кулич «Нежность» получается высоким, пористым, с шапкой безе

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру яйца, муку и сахар — и взбиваю белки в снег, чтобы испечь кулич «Нежность», который получается высоким, пористым, с воздушной шапкой безе.

Это гениально простое и невероятно вкусное пасхальное угощение, идеальное для тех, кто любит легкую, тающую текстуру и хочет удивить гостей красивой подачей.

Получается обалденная вкуснятина: невесомый, пористый мякиш, который буквально тает во рту, а сверху — румяная шапка из взбитых белков, которая придает куличу праздничный вид и нежный ванильный аромат.

Для приготовления вам понадобится: 500 г муки, 250 мл теплого молока, 150 г сахара, 6 яиц, 100 г сливочного масла, 10 г сухих дрожжей, щепотка соли, 100 г изюма. Отделите белки от желтков. Желтки разотрите с половиной сахара, добавьте растопленное масло, молоко, дрожжи и муку, замесите тесто.

Белки взбейте с оставшимся сахаром и солью в крепкую пену, аккуратно вмешайте в тесто вместе с изюмом. Выложите в форму на 1/3, дайте подойти до краев. Выпекайте при 170 °С 35–40 минут. Готовый кулич остудите в форме. Шапка из безе делает этот кулич особенно нежным и воздушным.

Проверено редакцией
рецепты
кулинария
куличи
Пасха
Мария Левицкая
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.