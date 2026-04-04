Никакого сухого мякиша — полосатый кулич с прослойкой из взбитых сливок: нежный, воздушный и совсем не крошится

Многие сталкиваются с тем, что кулич едят только сладкую верхушку, а середина остается. Я нашла выход: пеку кулич как торт — режу на коржи и промазываю нежным сливочным кремом.

Для теста вам понадобится: 250 мл теплого молока, 150 г сахара, 3 яйца, 100 г сливочного масла, 10 г сухих дрожжей, 500 г муки, щепотка соли, 1 чайная ложка ванильного сахара, 100 г изюма. Для крема: 300 мл сливок 33–35%, 3 столовые ложки сахарной пудры. В теплом молоке растворите дрожжи и немного сахара, оставьте на 15 минут.

Яйца взбейте с сахаром, добавьте масло, соль, ванильный сахар, опару и муку, замесите мягкое тесто. Оставьте в тепле до увеличения в объеме, добавьте изюм. Выпекайте в формах при 180 °С около 30 минут. Охлажденные куличи нарежьте на коржи. Сливки взбейте с пудрой.

Промажьте каждый корж кремом, соберите торт. Украсьте помадкой и посыпкой. Этот кулич-торт съедают целиком — от верхушки до последней крошки.

