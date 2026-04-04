Постные булочки, от которых не оторваться — мягкие, как пух, и подходят под любую начинку

Постные булочки, от которых не оторваться — мягкие, как пух, и подходят под любую начинку

В пост тоже можно радовать себя домашней выпечкой без лишних ограничений. Эти булочки готовятся на простом тесте без яиц и молока, но получаются мягкими, воздушными и очень вкусными. А главное — вы сами выбираете начинку: сладкую или сытную.

Ингредиенты:

мука — 500 г;

сухие дрожжи — 10 г;

сахар — 2 ст. л.;

соль — 1 ч. л.;

теплая вода — 300 мл;

растительное масло — 50 мл.

Приготовление

В глубокой миске смешайте муку, дрожжи, сахар и соль. Влейте теплую воду и растительное масло, замесите мягкое тесто. Накройте и уберите в теплое место примерно на час — оно должно увеличиться в объеме.

Готовое тесто разделите на небольшие кусочки. Каждый раскатайте в лепешку, выложите начинку — подойдут яблоки с корицей, варенье или картофель. Сформируйте аккуратные рулетики и выложите на противень.

Выпекайте при 180 °C около 20 минут до румяной корочки. Булочки получаются нежными внутри и аппетитно золотистыми снаружи — идеально к чаю или в дорогу.

