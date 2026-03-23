Северный хит на кухне: салат «Мурманский» с селедкой, который съедают первым

Этот простой салат родом с севера покоряет насыщенным вкусом и доступными ингредиентами. Он получается сытным, свежим и отлично заменяет полноценный ужин. А в сочетании с горячей картошкой раскрывается еще ярче — проверено на домашней кухне.

Ингредиенты:

сельдь соленая — 150 г;

огурец свежий — 1 шт. (около 120 г);

морковь — 1 шт. (100 г);

яйца — 2 шт.;

лук репчатый — 1/2 шт. (50 г);

сыр плавленый — 1 ст. л. (30 г);

майонез — 1 ст. л. (30 г);

соль — по вкусу.

Приготовление

Сельдь нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите и залейте кипятком на 5 минут — так уйдет лишняя горечь. Морковь и яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурец также измельчите.

Все ингредиенты соедините в миске. Для заправки смешайте майонез с плавленым сыром до однородности и добавьте к салату. Аккуратно перемешайте, при необходимости подсолите.

Подавайте сразу или дайте настояться 10–15 минут. Сверху можно добавить зелень — получится еще аппетитнее.

