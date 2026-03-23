Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
23 марта 2026 в 09:00

Северный хит на кухне: салат «Мурманский» с селедкой, который съедают первым

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот простой салат родом с севера покоряет насыщенным вкусом и доступными ингредиентами. Он получается сытным, свежим и отлично заменяет полноценный ужин. А в сочетании с горячей картошкой раскрывается еще ярче — проверено на домашней кухне.

Ингредиенты:

  • сельдь соленая — 150 г;
  • огурец свежий — 1 шт. (около 120 г);
  • морковь — 1 шт. (100 г);
  • яйца — 2 шт.;
  • лук репчатый — 1/2 шт. (50 г);
  • сыр плавленый — 1 ст. л. (30 г);
  • майонез — 1 ст. л. (30 г);
  • соль — по вкусу.

Приготовление

Сельдь нарежьте небольшими кусочками. Лук измельчите и залейте кипятком на 5 минут — так уйдет лишняя горечь. Морковь и яйца отварите, остудите и нарежьте кубиками. Огурец также измельчите.

Все ингредиенты соедините в миске. Для заправки смешайте майонез с плавленым сыром до однородности и добавьте к салату. Аккуратно перемешайте, при необходимости подсолите.

Подавайте сразу или дайте настояться 10–15 минут. Сверху можно добавить зелень — получится еще аппетитнее.

Проверено редакцией
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратила покушение на донецкого чиновника
«Витают в воздухе»: Мирошник предрек провокации Киева против Венгрии
Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями
Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки
Пугающая находка на остановке обернулась приездом группы ОМОН «Сибирь»
Украинские дроны ударили по авто с волонтерами под Запорожьем
Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»
США пытались убедить Киев вывести войска из Донбасса
Татьяну Буланову госпитализировали после концерта
Над Тегераном образовалось токсичное облако
В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи
Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»
Хирург раскрыла, можно ли делать липосакцию сразу нескольких зон
В Европе раскрыли четыре возможных сценария для Трампа на Ближнем Востоке
Врачебная ошибка при родах убила младенца
В центре Москвы пресекли работу кол-центра телефонных мошенников
Экспедиция Конюхова оставила в Антарктиде один памятный знак
Что известно о полчищах БПЛА, атаковавших Ленинградскую область
«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе
В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков
Дальше
Самое популярное
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.