22 марта 2026 в 13:49

Скумбрия с эффектом копчения без дыма: необычная засолка в луковой шелухе дома

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Если хочется удивить семью вкусной закуской, но нет коптильни, этот рецепт — идеальный выход. Рыба получается ароматной, с насыщенным цветом и чуть копченым вкусом, а процесс засолки прост и доступен каждому. Такой способ подходит для свежей или мороженой скумбрии и других видов рыбы.

Ингредиенты:

  • скумбрия — 2 шт.
  • соль — 3 ст. л.
  • сахар — 1,5 ст. л.
  • черный молотый перец — 1/2 ч. л.
  • душистый перец — 10 горошин
  • лавровый лист — 2 шт.
  • черный чай — 2 ст. л.
  • вода — 2 л
  • луковая шелуха — 2 горсти

Приготовление

Скумбрию потрошим, промываем и обсушиваем. Луковую шелуху промываем и слегка отжимаем. В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар, перцы, лавровый лист, чай и шелуху, доводим до кипения и варим 7 минут. Остывший рассол процеживаем.

Рыбу укладываем в посуду, заливаем рассолом, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 3 суток, переворачивая ежедневно. На вторые сутки скумбрия уже малосольная, а к третьим полностью готова, с красивым цветом и копченым оттенком. Нарезаем, украшаем луком и подаем к столу.

Ранее сообщалось, что иногда для вкусного завтрака не нужны ни колбаса, ни сложные рецепты. Достаточно обычного хлеба, творога и немного сыра.

Проверено редакцией
Общество
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество
Космические яйца на Пасху без красителей: эффект галактики из чая удивит всех гостей
Общество
Салат за 5 минут без варки: яркая закуска из кукурузы с фетой и лаймом на каждый день
Общество
Пирог без духовки за 25 минут: нежный творожный десерт на сковороде к чаю
Общество
Пирог «Вишня в кокосе» с нежной начинкой: простой десерт, который удивит вкусом
Марина Макарова
М. Макарова
