Скумбрия с эффектом копчения без дыма: необычная засолка в луковой шелухе дома

Если хочется удивить семью вкусной закуской, но нет коптильни, этот рецепт — идеальный выход. Рыба получается ароматной, с насыщенным цветом и чуть копченым вкусом, а процесс засолки прост и доступен каждому. Такой способ подходит для свежей или мороженой скумбрии и других видов рыбы.

Ингредиенты:

скумбрия — 2 шт.

соль — 3 ст. л.

сахар — 1,5 ст. л.

черный молотый перец — 1/2 ч. л.

душистый перец — 10 горошин

лавровый лист — 2 шт.

черный чай — 2 ст. л.

вода — 2 л

луковая шелуха — 2 горсти

Приготовление

Скумбрию потрошим, промываем и обсушиваем. Луковую шелуху промываем и слегка отжимаем. В кастрюле смешиваем воду, соль, сахар, перцы, лавровый лист, чай и шелуху, доводим до кипения и варим 7 минут. Остывший рассол процеживаем.

Рыбу укладываем в посуду, заливаем рассолом, накрываем пленкой и ставим в холодильник на 3 суток, переворачивая ежедневно. На вторые сутки скумбрия уже малосольная, а к третьим полностью готова, с красивым цветом и копченым оттенком. Нарезаем, украшаем луком и подаем к столу.

