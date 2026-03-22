Симоньян раскрыла, когда издадут ее роман о Кеосаяне Симоньян: роман о Кеосаяне издадут к годовщине его смерти в сентябре

Роман о покойном режиссере Тигране Кеосаяне под названием «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» планируется издать к годовщине его смерти в сентябре 2026 года, сообщила автор книги, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, которые передает ИС «Вести», она многократно перечитывает каждую главу и абзац вместе со свекровью — матерью Кеосаяна Лаурой.

Я начала писать новый роман. Я надеюсь его издать к сентябрю, к годовщине его ухода. Это роман про нас с Тиграном. Называется «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», — рассказала Симоньян.

Ранее Симоньян вручили памятную медаль «За заслуги» и знак Почетного гражданина Краснодара. Награду передал глава города Евгений Наумов. Торжественное мероприятие приурочили к 83-й годовщине освобождения Краснодара. Инициатором присвоения высокого звания выступил сам мэр. Он отметил, что журналистка всегда с особой теплотой отзывается о своей малой родине.

До этого бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид назвала Симоньян настоящей героиней, призвав молиться за нее. Она отметила, что, несмотря на запреты RT в Европе и США, главному редактору удалось переориентировать медиапроект на другие рынки, в том числе запустить RT India.