22 марта 2026 в 15:15

Симоньян раскрыла, когда издадут ее роман о Кеосаяне

Симоньян: роман о Кеосаяне издадут к годовщине его смерти в сентябре

Маргарита Симоньян Маргарита Симоньян Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Роман о покойном режиссере Тигране Кеосаяне под названием «Не первая любовь. Исповедь горя и радости» планируется издать к годовщине его смерти в сентябре 2026 года, сообщила автор книги, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, которые передает ИС «Вести», она многократно перечитывает каждую главу и абзац вместе со свекровью — матерью Кеосаяна Лаурой.

Я начала писать новый роман. Я надеюсь его издать к сентябрю, к годовщине его ухода. Это роман про нас с Тиграном. Называется «Не первая любовь. Исповедь горя и радости», — рассказала Симоньян.

Ранее Симоньян вручили памятную медаль «За заслуги» и знак Почетного гражданина Краснодара. Награду передал глава города Евгений Наумов. Торжественное мероприятие приурочили к 83-й годовщине освобождения Краснодара. Инициатором присвоения высокого звания выступил сам мэр. Он отметил, что журналистка всегда с особой теплотой отзывается о своей малой родине.

До этого бывшая помощница экс-президента США Джо Байдена Тара Рид назвала Симоньян настоящей героиней, призвав молиться за нее. Она отметила, что, несмотря на запреты RT в Европе и США, главному редактору удалось переориентировать медиапроект на другие рынки, в том числе запустить RT India.

Маргарита Симоньян
романы
Тигран Кеосаян
Россия
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Россия

Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

