Левин из «Интернов» упал на финансовое дно в Великобритании Уехавший в Британию актер Шаракоис бедствует и зарабатывает на стримах

Проживающий в Великобритании актер Дмитрий Шаракоис оказался в трудном финансовом положении, он вынужден зарабатывать стримами и донатами, пишет Telegram-канал Mash. Артист, известный по роли Левина из «Интернов», после отъезда из России столкнулся с нехваткой средств для существования.

На его канале в Twitch около 41 тыс. подписчиков, однако среднее количество зрителей на эфирах составляет примерно 115 человек. В основном он играет в CS2, Minecraft и FC26. По словам самого Шаракоиса, за границей он живет максимально экономно: денег едва хватает на аренду небольшой комнаты и покупку самых дешевых продуктов, включая лапшу быстрого приготовления, а воду он пьет из-под крана.

Во время стримов актер рассказывал, что старается вкладывать небольшие суммы в игровые скины, считая это выгодным вложением. Он также отмечал, что планирует направить все собранные средства на покупку нового компьютера и монитора, для чего ему еще необходимо собрать около 150 тыс. рублей.

С работой в кино ситуация остается сложной: проектов почти нет, а те предложения, которые появлялись, оказывались либо обманом без оплаты, либо нереализованными идеями. Несмотря на это, он продолжает искать возможности, участвует в кастингах, в том числе в российских проектах в онлайн-формате. У Шаракоиса были контракты с Marvel и Disney на сериал, однако в итоговую версию проекта он не попал.

Ранее утверждалось, что Шаракоис после отмены съемок вынужден искать альтернативные источники дохода. Он работал официантом, водителем такси и даже занимался строительными работами. Во время шлифовки стен он получил тяжелую травму после удара током.